Cosa stiamo aspettando sulle riaperture

Il governo ha raggiunto l'accordo con le regioni sulle linee guida per le attività che riapriranno lunedì, ma non sono ancora state pubblicate

Venerdì sera il governo ha detto di aver raggiunto un accordo con le regioni sulle linee guida che dovranno seguire le attività commerciali che potranno riaprire da lunedì 18 maggio. Il risultato è un documento che elenca le regole per diversi settori e che è stato concordato dopo una giornata di trattative con i governi regionali: una bozza probabilmente definitiva del documento circola da venerdì sera, ma il governo deve ancora pubblicarla e presentarla ufficialmente. Non è ancora chiaro se questo avverrà già nella giornata di sabato.

Le linee guida riguardano bar e ristoranti, spiagge, hotel, parrucchieri ed estetisti, negozi, mercati, uffici aperti al pubblico, palestre, piscine, manutenzione del verde, musei e biblioteche. Spetterà poi alle singole regioni, ha anticipato il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, produrre elenchi più dettagliati delle attività che possono effettivamente riaprire da lunedì 18 maggio. Secondo La Stampa alcune regioni, come Piemonte e Toscana, pensano di posticipare di una settimana la riapertura di bar e ristoranti. Anche per le palestre e piscine si parla di una riapertura posticipata di una settimana.

Il documento circolato sui giornali è assai più sintetico di quelli prodotti dall’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nei giorni scorsi per varie attività. E le regole che dovranno essere rispettate sono generalmente meno stringenti di quelle che erano state proposte dall’INAIL: una delle novità di cui si sta discutendo di più è che in bar e ristoranti, secondo la bozza circolata finora, la distanza da rispettare sarà di un metro tra i clienti, mentre l’INAIL proponeva due metri tra un tavolo e l’altro.

Per le spiagge, poi, le distanze di cui parla la bozza di documento condivisa tra governo e regioni parla di distanze di un metro e mezzo tra i lettini. Per le palestre e piscine – sulla cui data di apertura però c’è ancora incertezza – si insiste sulle prenotazioni e gli scaglionamenti per evitare assembramenti, soprattutto negli spogliatoi. Il distanziamento nelle palestre tra chi fa attività fisica, dice il documento, dovrà essere di almeno due metri. Il documento scende poi maggiormente nel dettaglio per ciascun settore, ma conviene attendere la versione ufficiale per avere la sicurezza su quali saranno le linee guida da rispettare.

Quelle sulle riaperture comunque non sono le uniche novità che si aspettano dal governo. La presidenza del Consiglio ha già detto che da lunedì 18 maggio sarà revocato l’obbligo di compilare l’autocertificazione per spostarsi nella propria regione, all’interno della quale si avrà la piena libertà di muoversi (anche verso le seconde case, quindi). Passare tra una regione e l’altra invece rimarrà vincolato ai motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza fino a domenica 2 giugno compresa: dopo tornerà possibile spostarsi tra le regioni liberamente, salvo limitazioni decise dal governo per alcune aree con particolare rischio epidemico. Dal 3 giugno tornerà possibile anche rientrare in Italia dall’estero senza passare 14 giorni in isolamento, secondo le anticipazioni dei giornali.

Un’ultima novità che ci si aspetta verrà annunciata da Conte è la fine delle restrizioni sulle persone a cui si può fare visita, che al momento, almeno formalmente, sono ancora i soli “congiunti”. Dovrebbe essere reso esplicito che si possono incontrare anche gli amici, e quindi chiunque si voglia, senza limiti se non quelli abituali di distanziamento sociale, e con il divieto comunque di creare assembramenti.