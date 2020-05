Le previsioni del meteo per domani, domenica 17 maggio

Dove pioverà e dove no, cioè quello che interessa più o meno a tutti

Domani, in mattinata, ci saranno rovesci o temporali sul Nord Italia e deboli piogge o rovesci sugli Appennini del Centro Italia. Per il resto ci sarà il sole al nord e cielo nuvoloso al centro e al sud. Le temperature massime aumenteranno al nord, in Toscana, Umbria, Sardegna e Sicilia orientali, Molise e Puglia adriatica; nel resto del paese caleranno.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.