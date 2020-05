Meteo: le previsioni per domani, sabato 16 maggio

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni meteo per sabato dicono che il brutto tempo al Nord continuerà anche domani, e che sarà una giornata prevalentemente nuvolosa in tutta Italia. All’inizio sarà sereno solo in Sicilia e pioverà nelle zone di Sondrio, Belluno, Verbania e Biella. Poi, di pomeriggio, peggiorerà anche in diverse altre province del Nord, compresa Milano dove nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un temporale piuttosto forte che ha causato l’allagamento di alcuni isolati della città. Di sera continuerà a piovere in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Liguria, mentre di notte ci saranno miglioramenti, ma solo in Lombardia e Liguria.

– Leggi anche: Come funzionerà la regolarizzazione dei migranti

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.