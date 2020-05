L’incendio allo stabilimento chimico di Porto Marghera è sotto controllo: il comune di Venezia invita ancora a restare a casa

#Incendi #Malcontenta

AGGIORNAMENTO: in questi minuti sta per partire una telefonata registrata con la voce del sindaco di Venezia, @LuigiBrugnaro, per invitare in via precauzionale la popolazione a restare al chiuso e non aprire le finestre

???? https://t.co/ISftPJifFj pic.twitter.com/oBskM4UuVK

— Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020