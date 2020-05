Meteo: le previsioni per domani, venerdì 15 maggio

Dove pioverà e dove no, ora che ci interessa un po' più di prima

Le previsioni meteo per venerdì dicono che sarà una giornata prevalentemente nuvolosa in tutta Italia, con piogge sparse al Nord. All’inizio sarà nuvoloso al Sud e pioverà in diverse zone del Nord, in particolare in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Venezia, a Trento, nelle province di Brescia e Sondrio, in Valle d’Aosta e in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Al Centro sarà sereno o parzialmente nuvoloso. Di pomeriggio sarà nuvoloso dappertutto e pioverà in tutte le regioni settentrionali. Di sera e di notte ci saranno miglioramenti, ma continuerà a piovere nel Nord-Ovest, e nel resto d’Italia rimarrà nuvoloso.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.