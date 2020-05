Meteo: le previsioni per domani, giovedì 14 maggio

Dove pioverà e dove no, ora che ci interessa un po' più di prima

Pochi domani potranno vedere il sole fuori dalle proprie finestre, dall’Italia. Al Nord il cielo sarà perlopiù coperto, con deboli piogge mattutine in alcune aree prealpine di Lombardia e Piemonte, e con molte piogge serali in diverse altre aree del Nord, comprese Emilia-Romagna, Veneto e Liguria. Il cielo sarà coperto anche al Centro e in Sardegna, dove potrebbe piovere sia di mattina che di sera. Ci saranno nuvole anche su gran parte del Sud, ma al momento non è previsto che, uscendo, sarà necessario un ombrello.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.