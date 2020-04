Meteo: le previsioni per domani, venerdì 1 maggio

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni meteo per venerdì dicono che la giornata inizierà con tempo parzialmente nuvoloso in tutta Italia, e pioggia prevista in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e provincia di Napoli. Di pomeriggio ci saranno peggioramenti soprattutto al Nord-Est e in Trentino-Alto Adige, ed è prevista pioggia anche nelle province di Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola. Di sera la situazione rimarrà più o meno invariata, mentre di notte potrebbe piovere anche in alcune zone della Toscana e delle Marche.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.