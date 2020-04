Meteo: le previsioni per domani, martedì 28 aprile

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni meteo per martedì dicono che sarà una giornata piuttosto brutta, dal punto di vista meteorologico. Si inizierà con piogge al Nord-Ovest, in Toscana e nelle province di Trento e Sondrio. Poi, di pomeriggio, ci sarà un sostanziale peggioramento quasi ovunque: le uniche regioni in cui non pioverà saranno l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria, la Sardegna e la Basilicata. Di sera ci saranno schiarite al Centro-Nord, ma al Nord, in Campania e nel Lazio dovrebbe continuare a piovere. Di notte ci saranno miglioramenti, ma non in Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia occidentale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.