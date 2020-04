Meteo: le previsioni per domenica 26 aprile

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Domani sarà una giornata nuvolosa in diverse parti d’Italia. Al Nord sono previste piogge sulle zone alpine e prealpine, e la mattina anche sulle zone pianeggianti del Triveneto. Ci saranno annuvolamenti consistenti sulle pianure di Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sugli Appennini. Nel Centro ci sarà cielo nuvoloso sulle aree appenniniche abruzzesi, dove nel pomeriggio pioverà, mentre nelle altre zone ci sarà cielo sereno. Al Sud il tempo non sarà molto bello: cielo nuvoloso e qualche pioggia sulle aree tirreniche, poi le cose miglioreranno verso sera. Pioverà anche in Sardegna.

Se vi state chiedendo che tempo faceva il 25 aprile 1945, il giorno della Liberazione, la risposta è qui (piccola anticipazione: faceva molto caldo).

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.