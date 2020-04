Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 22 aprile

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che la giornata inizierà bene al Nord, dove sarà soleggiato di mattina, e male al Centro e al Sud, dove pioverà dall’Umbria in giù, fino in Calabria. In Sicilia, invece, sarà soleggiato, e in Sardegna potrebbe piovere nella zona di Olbia. Di pomeriggio il tempo peggiorerà anche in Toscana e in Sicilia orientale, mentre in Campania e Calabria ci saranno schiarite e al Nord continuerà a essere sereno. Infine, di sera e di notte la situazione rimarrà più o meno invariata, con peggioramenti ulteriori sulle isole maggiori.

– Leggi anche: Cosa fa il coronavirus al nostro corpo

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.