Le previsioni del tempo per domani, lunedì 20 aprile

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni del tempo del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare parlano, per domani, di una giornata con brutto tempo su tutta Italia. Pioverà, soprattutto nel pomeriggio, su gran parte del Nord e in Sardegna, e anche in diverse aree del Centro sono previste piogge sparse pomeridiane. Al Sud il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma peggiorerà nel pomeriggio, con possibili piogge in diverse regioni.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.