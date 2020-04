Meteo: le previsioni per domani, giovedì 16 aprile

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni meteo per giovedì dicono che sarà una giornata serena o parzialmente nuvolosa in molte regioni: di mattina ci saranno nuvole al Centro, in Sardegna e al Centro-Nord; di pomeriggio invece ci saranno cieli coperti soprattutto nelle regioni settentrionali, ma senza pioggia; di sera ci saranno schiarite al Nord e annuvolamenti al Centro e al Sud; di notte, infine, sarà sereno al Centro e nuvoloso al Nord e al Sud. Le temperature minime saranno in leggero calo, sotto ai dieci gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.