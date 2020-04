Le previsioni del tempo per domani, Pasquetta

Dove pioverà e dove no, anche se ora ci interessa meno del solito

Le previsioni meteo per il giorno di Pasquetta, domani, lunedì 13 aprile, lasciano pensare che nessuno rimpiangerà particolarmente di non aver potuto organizzare una gita o una grigliata all’aperto. La giornata sarà per lo più nuvolosa in tutta Italia e un po’ di sole al mattino potrebbe ingannarvi su come andranno poi le cose. È anche prevista pioggia in Liguria, in Toscana e – in nottata – tra Umbria e Lazio. Andrà meglio a chi vive nel Sud Italia, ma solo in Sicilia è previsto sole dal mattino fino a sera.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.