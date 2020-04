Meteo: le previsioni per sabato 11 aprile

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Anche domani, come in questi ultimi giorni, in Italia ci sarà tempo bello e stabile. Le uniche eccezioni saranno dei possibili locali addensamenti sulla Calabria tirrenica e sulle aree montuose della Sicilia, ma nemmeno lì ci si aspetta pioggia. Il tempo resterà bello anche a Pasqua ed è invece attesa una giornata con più nuvole a Pasquetta, nel caso avevate previsto di fare una grigliata familiare sul balcone o in giardino, chi ce l’ha.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.