Meteo: le previsioni per mercoledì 8 aprile

Con le previsioni del tempo di domani, si fa in fretta: è previsto cielo sereno e soleggiato su gran parte del territorio italiano. Le uniche e piccole eccezioni dovrebbero essere le aree interne della Sardegna e i rilievi del basso Lazio, dove potrebbe piovere – poco e per poco – nel pomeriggio, e i possibili annuvolamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia. Il tempo dovrebbe restare bello fino a Pasqua.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.

