Meteo: le previsioni per domani, martedì 31 marzo

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni meteo per di martedì dicono che la giornata inizierà con pioggia al Nord e al Centro-Nord, nuvole al Centro e sole sulle isole maggiori. In particolare, è prevista pioggia in Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria e Marche. Di pomeriggio il maltempo si sposterà verso il Centro, nel Lazio e in Abruzzo, e di sera è prevista pioggia anche in Molise e in Puglia settentrionale. Infine, di notte, ci saranno schiarite al Centro e peggiorerà al Sud, in tutte le regioni tranne la Calabria, mentre in Molise e nel basso Lazio potrebbe addirittura nevicare.

– Leggi anche: Cosa sappiamo (e come l’abbiamo scoperto) della febbre

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.