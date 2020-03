Meteo: le previsioni per domani, sabato 28 marzo

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le condizioni meteo di sabato non saranno buone: la giornata inizierà con cieli coperti in tutta Italia e piogge sparse nelle regioni del Sud, isole comprese. Di pomeriggio ci saranno leggere schiarite al Nord e peggioramenti ulteriori al Sud, in particolare in Puglia e Campania. Poi, di sera, sono previsti miglioramenti sia in Campania che in Puglia, ma dovrebbe continuare a piovere in Basilicata e nelle province di Messina e di Crotone. Infine, nelle ultime ore della giornata la situazione dovrebbe migliorare ancora.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.