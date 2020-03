È stata archiviata l’indagine su Attilio Fontana per abuso d’ufficio

L’indagine per abuso d’ufficio sul presidente della regione Lombardia Attilio Fontana è stata archiviata dal Tribunale di Milano. Le accuse a Fontana, eletto presidente della Lombardia nel 2018, erano legate alla nomina del suo ex socio Luca Marsico come membro esterno di un “Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici”. La procura di Milano non ha tuttavia ritenuto che la nomina costituisse un reato e aveva chiesto l’archiviazione delle indagini.