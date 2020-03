Meteo: le previsioni per domani, giovedì 26 marzo

Dove pioverà e dove nevicherà, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le condizioni meteo per giovedì non sono buone: nubi ovunque con nevicate sulle Alpi e sugli Appennini oltre i 300-500 metri e sulle montagne della Calabria. Al Nord le nevicate saranno più diffuse sulle Alpi occidentali e sull’Appennino tosco-emiliano. Al Centro il cielo sarà molto coperto con piogge sparse lungo l’Adriatico e in Sardegna. Al Sud il maltempo interesserà soprattutto Molise e regioni ioniche, Calabria e Basilicata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.