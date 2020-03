Meteo: le previsioni per domani, martedì 24 marzo

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni meteo per martedì dicono che la giornata inizierà con tempo soleggiato in gran parte d’Italia, con l’eccezione dell’Abruzzo, del Molise, della costa del Gargano, in Puglia, e della Sicilia sud-orientale. Di pomeriggio il maltempo in Puglia peggiorerà mentre di sera continuerà a piovere solamente in Molise e in Abruzzo, e andrà avanti fino alle ultime ore della giornata. In compenso nel resto d’Italia sarà sereno o parzialmente nuvoloso per tutto il giorno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.