Le previsioni del meteo per domani, lunedì 23 marzo

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni del tempo per domani dicono che sarà una giornata soleggiata in quasi tutta l’Italia e che le temperature caleranno, e di molto, in particolare nel centro Italia. Ci saranno precipitazioni, di mattina, sulle Alpi e Prealpi del Nord-Ovest: sopra i 600-700 metri di altitudine nevicherà; potrebbe succedere anche in Trentino e in Veneto, ma in misura minore. Anche nel centro Italia sono previste deboli nevicate sulle colline verso la costa adriatica e altrettanto deboli piogge sull’Umbria e nel sud del Lazio. Potrebbe piovere nell’est della Sardegna di mattina; nel sud dell’isola nel pomeriggio. Infine al Sud pioverà, diffusamente, nel sud della Puglia, in Basilicata, e in particolare in Calabria e in Sicilia; sull’Appennino calabrese è prevista anche neve.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.