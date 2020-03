Le previsioni del meteo per domani, martedì 17 marzo

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Le previsioni meteo per domani dicono che la giornata inizierà con sole pieno su gran parte dell’Italia, ma ci potrà essere qualche nuvola sporadica su Piemonte, Liguria e Triveneto. Al Centro potrebbero esservi isolati piovaschi sulla Sardegna meridionale, ma per il resto ci si attende cielo sereno per tutto il giorno. Anche al Sud ci sarà prevalentemente bel tempo.

Ma, visto che tanto dovete stare a casa, il meteo non dovrebbe preoccuparvi più di tanto

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.