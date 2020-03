Le previsioni meteo per domani, domenica 15 marzo

Dove pioverà e dove no, anche se ci interessa un po' meno di prima

Domenica 15 marzo sarà una giornata migliore di sabato 14, almeno secondo le previsioni meteo. Al Nord sarà nuvoloso sulle zone alpine e prealpine e sereno o poco nuvoloso sulle altre; ci saranno molte nuvole sul versante adriatico, sul Lazio meridionale e sugli Appennini, ma il tempo dovrebbe tornare bello nel pomeriggio; al Sud e in Sicilia sarà prevalentemente sereno, tranne sulle coste adriatiche e in Calabria. In Sardegna infine sarà poco nuvoloso e un po’ coperto al mattino nelle zone settentrionali e orientali.

Non pioverà come sabato, quindi, ma a causa delle restrizioni per fermare la diffusione del coronavirus dovrete comunque restare in casa: potete dedicarvi a leggere libri lunghi, intrattenere i bambini, guardare qualche bel film o serie tv su Netflix o Prime Video, cucinare qualche ricetta lunga e recuperare un vecchio articolo del Post che potrebbe esservi sfuggito.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.