L’Italia vista dalle webcam

Un modo per osservare da casa alcuni luoghi famosissimi – da nord a sud, dalle isole alle montagne – come non li abbiamo mai visti

A distanza di due giorni dalle nuove restrizioni nazionali per fermare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), che hanno severamente limitato gli spostamenti in tutto il paese, l’Italia sembra vuota. Nelle piazze delle grandi città, nei lungomare, sulle piste da sci, fuori dai principali luoghi di attrazione turistica, non c’è quasi nessuno. E siccome non possiamo accorgercene con i nostri occhi – perché siamo dentro, appunto – possiamo vederlo bene dalle migliaia di webcam sparse un po’ ovunque per il paese. Di seguito trovate una selezione delle più significative: tutte le immagini sono state scattate oggi. Cliccando sul nome del posto potete osservare voi stessi com’è la situazione, in diretta.

Roma

• Piazza Navona



• Fontana di Trevi



• Piazza di Spagna



• Trinità dei Monti

• Via del Corso





Milano

• Duomo

• Parco Sempione

• Citylife

• Via Tonale (nei pressi della Stazione centrale)

• Piazzale Cadorna

Torino

• Piazza Bodoni

• Quartiere Aurora

• Venaria Reale

Firenze

• Santa Maria Novella

• Piazza della Signoria

• Ponte Vecchio

Palermo

• Cattedrale

• Spiaggia di Mondello

• Piazza Verdi

Napoli

• Piazza dei Martiri

• Lungomare

Venezia

• Piazza San Marco



• Riva degli Schiavoni

• Ponte di Rialto

Piazza IV novembre di Perugia (Umbria)

Spiaggia di Baunei (Nuoro) (Sardegna)

Confine Italia-Svizzera a Como (Lombardia)

Centro di San Candido (Alto Adige)

Spiaggia di Sestri Levante (Liguria)





Valle dei Templi di Agrigento (Sicilia)

Arena di Verona (Veneto)



Isola d’Elba, spiaggia di Marina di Campo (Toscana)





Duomo di Orvieto (Umbria)

Lampedusa, capo di Ponente (Sicilia)

Piazza del Guercino, Cento (Emilia-Romagna)

Campo Imperatore sul Gran Sasso (Abruzzo)



Lido di Catanzaro (Calabria)

Piazza Unità d’Italia, Trieste (Friuli Venezia Giulia)

Porto commerciale di Gallipoli (Puglia)

Cervinia (Valle d’Aosta)

Lungomare di Rimini (Emilia-Romagna)