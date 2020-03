Diecimila casi di coronavirus rilevati in Italia

Dall’inizio dell’epidemia le guarigioni sono state più di mille e i decessi 631, ma i dati di oggi potrebbero essere incompleti

Secondo gli ultimi dati diffusi martedì pomeriggio dalla Protezione Civile durante la quotidiana conferenza stampa, le persone che in Italia sono risultate positive al test per il coronavirus (SARS-CoV-2) dall’inizio dell’epidemia sono 10.149: questo dato comprende sia le persone “guarite” (1.004, 280 in più di ieri) che quelle morte (631, 167 in più di ieri). Le persone attualmente positive al coronavirus sono 8.514, 529 in più rispetto a lunedì: il capo delle protezione civile Angelo Borrelli ha però parlato di alcuni ritardi nella consegna dei risultati dei test, spiegando che domani si avranno informazioni più precise.

La regione in cui si sono registrati più casi è la Lombardia (5.791 da quando è iniziata l’epidemia, e 4.427 attualmente positivi), seguita dall’Emilia-Romagna (1.533 in tutto e 1.417 attualmente positivi) e dal Veneto (856 casi totali e 782 attualmente positivi).

I dati di oggi sono i primi dopo l’annuncio fatto lunedì sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha deciso l’estensione a tutta l’Italia delle misure in vigore da domenica in ampie aree del Nord Italia per contenere la diffusione del coronavirus. Naturalmente ci vorranno diversi giorni, almeno una settimana, prima di vedere gli effetti di queste misure.

