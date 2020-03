È morto Marcello del Bosco, ex direttore di Radio Rai

È morto all’età di 73 anni il giornalista Marcello Del Bosco, ex direttore di Radio Rai. Del Bosco, nato a Palermo nel 1946, lavorò per molti anni come giornalista all’Unità, di cui fu anche condirettore. Entrò poi in Rai, dove fu inviato di politica estera del GR1 e direttore della sede regionale siciliana. Nel 1991 fu nominato direttore del Televideo e successivamente direttore di Radio Rai, carica che mantenne fino al 2009.