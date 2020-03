Da ieri, quasi 10.000 persone hanno segnalato il loro rientro in Puglia dalla Lombardia e dalle 14 province isolate

Da domenica 8 marzo, quasi 10.000 persone hanno segnalato il loro rientro in Puglia dalla Lombardia e dalle 14 province isolate per il coronavirus e si sono messe in quarantena come imposto da un’ordinanza regionale firmata sabato notte dal presidente della regione Michele Emiliano. Lo ha detto lunedì mattina Emiliano, che domenica sera aveva parlato di 2.000 persone che avevano fatto la segnalazione

L’ordinanza era stata firmata dopo che moltissime persone, tra sabato e domenica, si erano messe in viaggio per tornare verso la Puglia e verso altre regioni del Sud Italia per il timore di rimanere bloccati in Lombardia e nelle altre province isolate. Lo spostamento di tante persone dalle regioni più colpite dall’epidemia di coronavirus ne potrebbe favorire la diffusione anche in quelle dove fino ad ora i casi di contagio sono stati minori. Dopo la Puglia, tutte le altre regioni del Centro e del Sud hanno adottato provvedimenti simili.