Dove vedere Milan-Genoa in TV e in streaming

È uno dei recuperi di Serie A in programma oggi, si gioca a porte chiuse: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 15 su Dazn

Milan-Genoa è uno dei recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 15 a porte chiuse allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Il giorno dopo l’ennesimo cambiamento nell’organigramma societario del club, il Milan ha l’occasione per continuare a recuperare i punti persi nella prima parte di stagione e avvicinarsi alle posizioni in classifica che qualificano alle coppe europee. Per farlo però dovrà vincere contro il Genoa, squadra in piena lotta salvezza che, nonostante l’ultima sconfitta contro la Lazio, di recente è sembrata migliorare con il nuovo allenatore, Davide Nicola.

Alla vigilia della partita contro il Genoa, la dirigenza del Milan ha risolto in anticipo il contratto del suo responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive Zvonimir Boban. L’ex calciatore croato ed ex vicesegretario generale della FIFA ha quindi lasciato il Milan dopo appena nove mesi di incarico in contrasto con le linee dell’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Dove vedere Milan-Genoa

Milan-Genoa verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

Milan (4-4-1-1) Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu, Ibrahimovic

Genoa (3-4-1-2) Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Cassata; Pinamonti, Sanabria

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.