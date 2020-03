Le ultime notizie sul coronavirus in Italia

In tutto sono state contagiate 2.036 persone dall'inizio dell'epidemia, e si attende una conferma sui primi casi in Molise, Basilicata e Trentino-Alto Adige

Da quando è iniziata l’epidemia del coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia, ci sono state 2.036 persone contagiate. Lo ha reso noto la Protezione Civile nella quotidiana conferenza stampa di aggiornamento di lunedì pomeriggio. Attualmente le persone positive al coronavirus sono 1.835, mentre le morti legate in qualche maniera al virus sono invece 52, e le persone guarite sono in tutto 149.

La regione dove è stata accertata la maggior parte dei contagi è la Lombardia, con 1.077 casi, seguita dall’Emilia-Romagna, con 324 casi, e dal Veneto, con 271 casi. Nelle altre regioni si contano 51 contagi attualmente positivi in Piemonte, 34 nelle Marche, 18 in Liguria, 17 in Campania, 12 in Toscana, 9 in Friuli Venezia Giulia, 5 in Sicilia e in Abruzzo, 4 nel Lazio e in Puglia, 2 in Umbria, 1 in Calabria e 1 nella provincia di Bolzano.

A questi numeri vanno aggiunto quelli che le varie regioni hanno segnalato nella giornata di martedì, ma che non sono stati ancora ufficializzati dalla Protezione Civile, tra cui i primi casi accertati in Molise, Basilicata e Trentino-Alto Adige. A Roma l’Istituto Spallanzani ha detto che al momento ci sono 11 persone risultate positive e ricoverate: un agente di polizia del commissariato del quartiere di Spinaceto, una famiglia di Fiumicino (madre, padre e figlia), la coppia di cittadini cinesi che furono tra i primi a essere individuati e curati, ormai «completamente negativizzata», un giornalista, un allievo Vigile del Fuoco, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona e una donna di Sassari. Tutti questi casi di contagio, specifica l’Istituto, hanno collegamenti con i focolai del Nord Italia.

Il giornalista ricoverato è un dipendente della Rai che nei giorni scorsi si era recato in Veneto per lavoro, ed è in buone condizioni. Per quanto riguarda l’agente di polizia, il cui nucleo familiare è risultato positivo e si trova in isolamento domiciliare, martedì mattina l’assessorato alla Salute del Lazio ha specificato che il contagio potrebbe avere a che fare con un concerto dei Jonas Brothers tenuto al Forum di Assago lo scorso 14 febbraio. I rappresentanti del Forum hanno detto all’ANSA di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale su questa ipotetica connessione, e hanno provveduto di propria iniziativa provveduto a sanificare il palazzetto, dove stasera si giocherà a porte chiuse Olimpia-Real Madrid di basket.

A Milano, invece, sono risultati positivi due magistrati che lavorano al Palazzo di Giustizia: entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Sacco di Milano e non sono in gravi condizioni. Circa trenta persone tra magistrati e personale amministrativo del tribunale di Milano si sono messe in isolamento volontario per 14 giorni, e il presidente del Tribunale, Roberto Bichi, ha disposto la sanificazione degli uffici delle due sezioni dove lavorano i magistrati e rinviato a dopo aprile tutte le udienze civili non urgenti, a causa della «diminuzione di risorse» del personale. – Leggi anche: Ci si può ammalare più di una volta di COVID-19?