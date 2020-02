Le previsioni meteo per domani, sabato 29 febbraio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per sabato dicono che il weekend inizierà con nuvole in due terzi dell’Italia, al Nord e al Centro, mentre al Sud e sulle isole sarà sereno. Di pomeriggio si annuvolerà parzialmente anche al Sud e peggiorerà al Nord-Ovest, in particolare in Valle d’Aosta, in provincia di Milano, di Sondrio e nel Verbano. Di sera il brutto tempo si estenderà anche in Liguria, in Trentino-Alto Adige e nelle altre province lombarde, mentre di notte pioverà praticamente in tutte le regioni settentrionali. Nel resto d’Italia invece sarà parzialmente nuvoloso.