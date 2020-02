Le ultime sul coronavirus in Italia

Il numero dei contagi sta crescendo ancora – e in Europa ce ne sono molti che hanno a che fare con l'Italia – ma in Lombardia si sta provando a tornare a una specie di normalità

Gli ultimi dati sul coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia diffusi dalla Protezione Civile mercoledì 26 febbraio dicono che i contagi sono 404 e le morti in qualche modo legate al virus sono 12. Mettendo insieme le informazioni diffuse nelle ultime ore dalle singole regioni, tuttavia, i giornali forniscono numeri più alti. Repubblica parla per esempio di 456 casi totali, ma i numeri vanno presi con un po’ di precauzione perché in qualche caso le regioni sono state meno accurate nel diffondere i dati sui contagi.

Inoltre, bisogna tenere conto di una cosa importante: tutti i test che vengono fatti a livello locale, e poi ripetuti per una seconda conferma, devono infine essere trasmessi all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per un terzo controllo, il più preciso: solo a quel punto un test positivo può essere contato come un vero caso di contagio. Sono passaggi di controllo importanti perché come ha spiegato Walter Ricciardi, consulente nominato dal governo sul coronavirus e membro esecutivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, i primi test possono a volte essere imprecisi e dare risultati errati. Lo stesso Ricciardi ha detto che a oggi i casi effettivamente confermati di contagio sono meno degli oltre 400 emersi dalle prime rilevazioni.

La situazione più grave per il coronavirus continua a essere in Lombardia, dove secondo gli ultimi dati della Protezione Civile ci sono 258 casi di contagio. Le altre regioni con più contagi sono il Veneto (71) e l’Emilia-Romagna (47), e altre positività al virus sono state confermate in Liguria (16), in Piemonte (1), nel Lazio (3), in Sicilia (3), in Toscana (2), in Trentino-Alto Adige (1), nelle Marche (1) e in Puglia (1). Giovedì è stato annunciato anche il primo caso di contagio in Abruzzo: si tratta di un uomo che risiede in Lombardia e che si trovava nella regione per turismo. Ora è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo e si attende la conferma della positività del test da parte dell’ISS.

Le morti confermate legate al coronavirus sono invece 12: 9 in Lombardia, 2 in Veneto e una in Emilia-Romagna (di una persona che però proveniva da Lodi, Lombardia). Nella maggior parte dei casi, avevano condizioni di salute precarie e altre malattie.

Leggi anche: Il coronavirus è incontenibile?

Mercoledì sera si è molto parlato della situazione a Milano, dopo la decisione della regione Lombardia di rivedere l’ordinanza con cui dopo i primi casi di coronavirus era stato deciso di chiudere bar e locali pubblici dalle 18 alle 6 del mattino, come misura precauzionale. Ad alcuni la decisione era sembrata eccessiva e in pochi giorni molti imprenditori della città avevano chiesto un ammorbidimento delle restrizioni, parlando di rischi molto concreti per le loro attività economiche nel caso non si fosse tornati presto a lavorare come di consueto. La regione non ha modificato l’ordinanza originale, ma ha spiegato che a certe condizioni – per esempio quella di effettuare servizio al tavolo e non al banco – i bar sarebbero potuti tornare ai loro consueti orari di servizio. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto di aver anche chiesto al ministro della Cultura Dario Franceschini che venga permessa la riapertura dei Musei.

Leggi anche: Le conseguenze economiche dell’epidemia

Sempre mercoledì si è parlato del caso di contagio di una stretta collaboratrice del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, e lo stesso Fontana e diversi altri dipendenti della Regione si sono sottoposti ai test (almeno nel caso di Fontana risultati per ora negativi).

Al momento non sono stati individuati altri focolai del virus oltre quello del lodigiano, dove si trova anche Codogno, la città in cui è stato confermato il primo caso in Italia, e quello di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova. Anche molti degli altri casi di contagio in Italia sono legati a questi due focolai: il presidente della Puglia Michele Emiliano ha per esempio detto che il caso di contagio a Taranto è di un uomo che era da poco tornato da Codogno (il test deve ancora essere confermato dall’Istituto Superiore di Sanità).

Lo stesso vale per molti casi di contagio in Europa degli ultimi giorni: ne sono stati confermati : ne sono stati confermati in Spagna, Svizzera, Austria, Croazia, Francia e Germania e sembrano tutti avere a che fare con l’Italia. Giovedì anche la Danimarca ha confermato il primo caso di contagio: un uomo che era stato a sciare nel Nord Italia.

Leggi anche: Ha senso isolare le navi con i migranti per via del coronavirus?