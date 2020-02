Serie A, le ultime notizie su rinvii e recuperi delle partite

Quando verranno recuperati gli incontri di Serie A rinviati nel fine settimana e cosa succede con le partite di coppa delle squadre italiane previste nei prossimi giorni

Nel fine settimana quattro delle dieci partite in programma per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/20 non si sono giocate come precauzione contro la diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia. Gli incontri che sono stati rinviati a data da destinarsi sono Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria.

Venerdì

20.45

Brescia-Napoli 1-2

26° Chancellor, 50° Insigne, 54° Ruiz

Sabato

15.00

Bologna-Udinese 1-1

33° Okaka, 92° Palacio

18.00

Spal-Juventus 1-2

39° Ronaldo, 60° Ramsey, 69° Petagna

20.45

Fiorentina-Milan 1-1

56° Rebic, 85° Pulgar

Domenica

12.30

Genoa-Lazio 2-3

2° Marusic, 51° Immobile, 57° Cassata, 71° Cataldi, 89° Criscito

15.00

Atalanta-Sassuolo [Rinviata]

Torino-Parma [Rinviata]

Verona-Cagliari [Rinviata]

18.00

Roma-Lecce 4-0

13° Rebic, 37° Mkhitaryan, 69° Dzeko, 80° Kolarov

20.45

Inter-Sampdoria [Rinviata]

Non si conoscono ancora le date dei recuperi: dato che questo periodo dell’anno è particolarmente fitto di impegni, tra coppe continentali e nazionali, è possibile che alcune delle partite rinviate vengano fatte disputare senza pubblico entro due settimane. Nelle prossime ore, inoltre, si dovrebbero avere notizie sulle partite delle coppe europee delle squadre italiane di questa settimana. Le preoccupazioni maggiori riguardano Inter-Ludogorets di Europa League, in programma giovedì sera a Milano, e Lione-Juventus di Champions League, prevista mercoledì sera in Francia.

La classifica momentanea della Serie A:

Juventus 60 Lazio 59 Inter 54* Atalanta 45* Roma 42 Napoli 36 Milan 36 Verona 35* Parma 35* Bologna 34 Cagliari 32* Sassuolo 29* Fiorentina 29 Torino 27* Udinese 27 Lecce 25 Sampdoria 23* Genoa 22 Brescia 16 Spal 15

* una partita in meno