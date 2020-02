Le previsioni del meteo per domani, lunedì 24 febbraio

Per lunedì 24 febbraio si prevede tempo prevalentemente soleggiato su tutta l’Italia: ci sarà qualche nuvola al mattino, soprattutto al Nord, ma nel corso del pomeriggio farà posto al bel tempo. Potrebbe esserci qualche debole nevicata sui monti altoatesini superiori ai duemila metri. Dopo il tramonto si prevede una leggera di foschia sulla Pianura Padana e su bassa Toscana, Umbria e Lazio.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.

