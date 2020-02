Atletico Madrid-Liverpool di Champions League in TV e in streaming

È uno dei due ottavi di finale in programma oggi: le probabili formazioni e i link per seguirlo in diretta, anche in chiaro, dalle 21

Atletico Madrid-Liverpool è uno dei due ottavi di finale di UEFA Champions League in programma oggi. Si gioca stasera alle 21 al Wanda Metropolitano di Madrid e sarà trasmesso anche in chiaro. È la partita più attesa fra quelle in programma questa settimana. Da una parte i campioni d’Europa e del mondo in carica, favoriti per la vittoria del campionato inglese che a Liverpool manca esattamente da trent’anni; dall’altra una delle squadre che hanno segnato l’ultimo decennio del calcio europeo, che però in questo momento si trova nel mezzo di una fase di cambiamento.

Dove vedere Atletico Madrid-Liverpool

Atletico Madrid-Liverpool verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Massimo Marianella e Massimo Ambrosini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Atletico-Liverpool

Atletico Madrid (4-4-2) Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; Saul, Thomas, Llorente, Koke; Correa, Morata

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané