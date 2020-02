Meteo: le previsioni per domani, lunedì 17 febbraio

Dove pioverà e dove no, che poi è quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per lunedì 17 febbraio suggerirebbero a chi vive nel Nord Italia di uscire di casa attrezzato per la pioggia, dopo settimane di sole e temperature primaverili. Sono previste piogge e nuvole per tutto il giorno, cominciando dal mattino, con la situazione peggiore che dovrebbe essere in Lombardia. Al Centro e al Sud andrà molto meglio, con sole al mattino e al pomeriggio e solo qualche sporadica nuvola. In Calabria, Sicilia e Sardegna, non ci saranno nemmeno quelle sporadiche nuvole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.