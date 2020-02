Come seguire Lazio-Inter in diretta tv e in streaming

È la partita più attesa di oggi, tra due squadre ancora in lotta per vincere il campionato

Lazio-Inter giocheranno domenica sera in una partita valida per la 24esima giornata di Serie A: è la partita più attesa di questo turno di campionato, tra due squadre che per la prima volta dopo anni sono in gara per vincere lo Scudetto.

La partita comincerà alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva da Sky.

La Lazio, terza in campionato, sta giocando una delle sue migliori stagioni da molti anni a questa parte, grazie a un gruppo di calciatori solido e alla duratura guida tecnica dell’allenatore Simone Inzaghi (che ottenne l’incarico nel 2016). L’Inter, che ha cambiato allenatore la scorsa estate e ha acquistato diversi calciatori sia allora che a gennaio, è seconda in classifica ma potrebbe raggiungere la Juventus con una vittoria questa sera.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Nell’Inter sarà ancora assente per infortunio il portiere e capitano della squadra Samir Handanović, mentre dovrebbe iniziare dalla panchina il centrocampista Christian Eriksen, comprato a gennaio dal Tottenham. Nella Lazio, l’unica assenza importante dovrebbe essere quella per infortunio di Senad Lulic.

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo.

Inter: Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Dove vedere Lazio-Inter

Lazio-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.