Dorothea Wierer ha vinto l’oro nell’inseguimento ai Mondiali di biathlon ad Anterselva

L’atleta italiana Dorothea Wierer ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento ai Mondiali di biathlon ad Anterselva, in Trentino-Alto Adige. Nell’inseguimento, le atlete partono scaglionate in base a una classifica che si basa su gare precedenti (in questo caso lo sprint) e devono recuperare posizioni sciando, senza commettere errori nel tiro al bersaglio (ogni errore comporta una penalità). Wierer oggi era partita sesta e ha commesso un solo errore nel tiro al bersaglio, riuscendo a raggiungere la prima posizione. Wierer, che ha 29 anni ed è originaria di Brunico, è prima anche nella classifica generale dei Mondiali.