Inter-Napoli di Coppa Italia in TV e in streaming

È la prima semifinale di andata di Coppa Italia, si gioca stasera al Meazza: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 20.45

Inter-Napoli è la prima semifinale di andata di Coppa Italia. Si gioca questa sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 60 mila spettatori. A tre giorni dalla memorabile vittoria in rimonta nel derby contro il Milan, l’Inter si gioca un pezzo di qualificazione alla finale di Coppa Italia. Stasera dovrà cercare di accumulare il più ampio vantaggio possibile in vista della partita di ritorno, in programma a Napoli il prossimo 5 marzo. La squadra di Gattuso continua a faticare in campionato, ma nei quarti di Coppa Italia è riuscita a eliminare la Lazio, detentrice del trofeo. Un successo nella coppa nazionale potrebbe inoltre salvare la sua stagione.

Dove vedere Inter-Napoli

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Inter-Napoli verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 1 e in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, UEFA Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

Inter (3-5-2) Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Martinez, Lukaku

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne