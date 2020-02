Le previsioni meteo per domani, domenica 9 febbraio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Domani sarà una domenica che inizierà nebbiosa in gran parte della pianura Padana e nuvolosa nel centro Italia e in Sardegna, dove ci sarà anche qualche piovasco occasionale. In Liguria la giornata comincerà con qualche nuvola, ma nel corso della mattinata la situazione peggiorerà, con piogge a Levante. Sulle Alpi si prevedono brevi nevicate oltre i 700-800 metri. In generale il tempo diventerà meno bello andando verso sera: pioverà un po’ anche in Toscana e Lazio. Solo al Sud e in Sicilia ci sarà perlopiù bel tempo, anche se anche da quelle parti, verso sera il cielo si rannuvolerà in Campania e nel sud della Sicilia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.