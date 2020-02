Hellas Verona-Juventus in TV e in streaming

È l'anticipo serale della 23ª giornata di Serie A, si gioca a Verona: le probabili formazioni e i link per seguirlo in diretta dalle 20.45

Hellas Verona-Juventus è l’anticipo serale della 23ª giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Il Verona si presenta alla partita di stasera tre giorni dopo aver giocato il recupero di campionato contro la Lazio, terminato in parità. La squadra di Ivan Juric è una delle rivelazioni del campionato, ma oggi potrebbe accusare la stanchezza dopo l’impegno infrasettimanale, peraltro avendo di fronte la squadra più forte del campionato che punta a mantenere la testa della classifica in attesa del derby di Milano di domenica sera.

Dove vedere Verona-Juventus

Hellas Verona-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Hellas-Verona

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Costa, Dybala, Ronaldo

