Serie A, le partite della 23ª giornata

La ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/20 si gioca tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. La prima partita è in programma questa sera alle 20.45 tra Roma e Bologna. Domani si giocheranno altri tre anticipi: Fiorentina-Atalanta, Torino-Sampdoria e Verona-Juventus. Gli ultimi sei incontri si disputeranno invece domenica, da Spal-Sassuolo all’ora di pranzo fino all’atteso derby di Milano in casa dell’Inter, posticipo delle 20.45 e ultima partita della giornata.

Venerdì

20.30

Roma-Bologna [Sky]

Sabato

15.00

Fiorentina-Atalanta [Sky]

18.00

Torino-Sampdoria [Sky]

20.45

Verona-Juventus [Dazn]

Domenica

12.30

Spal-Sassuolo [Dazn]

15.00

Brescia-Udinese [Dazn]

Genoa-Cagliari [Sky]

Napoli-Lecce [Sky]

18.00

Parma-Lazio [Sky]

20.45

Inter-Milan [Sky]

La classifica della Serie A:

