Meteo: le previsioni per domani, domenica 2 febbraio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Domani, prima domenica di febbraio, in Liguria sono previste piogge e in Pianura Padana è attesa la nebbia. Per il resto, al Nord, ci si attende un cielo parzialmente velato. È atteso un cielo nuvoloso anche al Centro, con possibili piogge solo sulle aree interne delle regioni adriatiche. Situazione simile anche al Sud, dove l’ombrello potrebbe servire a chi vive in Campania, Basilicata e Calabria. In ogni caso dovrebbe comunque trattarsi di rovesci sparsi e piogge di debole intensità.

Milano

Roma

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.