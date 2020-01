Le previsioni meteo per domani, sabato 1 febbraio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per sabato dicono che il weekend inizierà con pioggia in provincia di Milano e di Piacenza e al confine tra Liguria e Toscana. Nelle altre regioni sarà prevalentemente nuvoloso. Di pomeriggio peggiorerà nel resto della Toscana, nella zona di Brescia, Parma e nel Lazio. Di sera continuerà a essere nuvoloso e pioverà ancora in Toscana, a Venezia e nella zona di Trieste, mentre di notte dovrebbe piovere soltanto sul golfo di Napoli e nella zona circostante.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano il sabato inizierà con una bella pioggia che durerà fino all’ora di pranzo, alla faccia di chi aveva programmato una gita o una passeggiata. Nel pomeriggio dovrebbe smettere ma rimarrà comunque nuvoloso.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma non andrà tanto meglio: sarà una giornata nuvolosa con possibile pioggia intorno all’ora di pranzo, ma calda per la stagione, con picchi di 15 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.