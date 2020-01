Meteo: le previsioni per domani, martedì 28 gennaio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per martedì dicono che sarà una giornata così così, con piogge sparse e nuvole su molte zone d’Italia. Di mattina pioverà in Toscana, in provincia di Rieti, in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, in Valle d’Aosta e nelle province settentrionali di Lombardia e Piemonte. Di pomeriggio è prevista pioggia nel basso Lazio e continuerà a piovere in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige. Di sera e di notte potrebbe peggiorare anche in Campania, Basilicata e Calabria, mentre nelle altre regioni sarà nuvoloso soprattutto nella prima parte della giornata.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una giornata plumbea e a tratti piovosa, con temperature tra i 9 e i 12 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, martedì, ci saranno temperature in rialzo, tra i 5 e gli 8 gradi. Di mattina ci sarà nebbia fino all’ora di pranzo, poi l’aria dovrebbe schiarirsi e dovrebbe uscire il sole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.