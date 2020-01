I risultati delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria

🔴 Liveblog – I seggi hanno chiuso alle 23, i primi exit poll danno leggermente avanti Bonaccini in Emilia-Romagna, e Santelli vincitrice in Calabria

Oggi si è votato in due regioni italiane, Emilia-Romagna e Calabria, per scegliere il presidente della regione e rinnovare il consiglio regionale. Entrambe le regioni sono attualmente governate dal centrosinistra, rispettivamente da Stefano Bonaccini e Mario Oliverio. I seggi hanno chiuso alle 23: i primi exit poll danno il candidato del centrosinistra in Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in leggero vantaggio su quella del centrodestra, Lucia Borgonzoni. In Calabria, invece, Jole Santelli del centrodestra è data avanti di circa venti punti a quella del centrosinistra, Pippo Callipo. I risultati definitivi arriveranno nelle prime ore di lunedì.

23.07 – Di nuovo, calma: stiamo commentando gli exit poll. Le prime proiezioni di Opinio (cioè quelle per Rai1) arriveranno intorno a mezzanotte, mentre quelle di SWG per La7 alle 23.35.

23.01 – Gli exit poll di Tecnè in Emilia-Romagna danno risultati simili a quelli di Opinio: Bonaccini è avanti con una percentuale compresa fra il 46,5 e il 50,5 per cento dei voti, Borgonzoni avrebbe ottenuto fra il 43,5-47,5 per cento.

23.00 – I primi exit poll in Emilia-Romagna e Calabria

Quelli di Opinio danno leggermente avanti Bonaccini su Borgonzoni in Emilia-Romagna, mentre in Calabria Santelli (la candidata del centrodestra) è data una ventina di punti sopra a Callipo.

22.55 – Ci siamo: fra cinque minuti chiuderanno i seggi e avremo i primi exit poll. Ci vediamo dall’altra parte.

22.40 – Sebbene negli ultimi anni si sia decisamente spostata a destra – e più indietro avesse eletto il primo sindaco di una grande città del M5S, Federico Pizzarotti a Parma – l’Emilia-Romagna ha avuto sempre e solo presidenti di regione di sinistra.

Il primo presidente della regione fu Guido Fanti del Partito Comunista Italiano, che fu eletto per due mandati, dal 1970 al 1976. Gli successero Sergio Cavina, che però morì nel primo anno di mandato, nel 1977, e poi Lanfranco Turci, eletto per tre mandati, dal 1978 al 1987; entrambi erano membri del PCI. L’ultimo presidente comunista della regione fu Luciano Guerzoni, dal 1987 al 1990.

Negli anni Novanta furono presidenti Enrico Boselli del Partito Socialista Italiano (1990-1993), Pier Luigi Bersani (1993-1996) e Antonio La Forgia (1996-1996) del Partito Democratico della Sinistra (PDS). Il presidente confermato per il maggior numero di mandati è stato Vasco Errani, prima membro dei Democratici di Sinistra (DS) e poi del PD: guidò la regione per la prima volta tra il 1999 e il 2000, quando poi divenne il primo presidente regionale a essere eletto direttamente. È stato presidente fino al 2014, quando iniziò l’incarico di Bonaccini.

22.35 – Vi dovevamo i due principali candidati presidenti della Calabria.

Secondo gli ultimi sondaggi la netta favorita è Jole Santelli di Forza Italia, la candidata del centrodestra. Il suo principale avversario è l’imprenditore Pippo Callipo, candidato di una lista civica (“Io Resto in Calabria”) sostenuta dal centrosinistra.

Santelli ha 51 anni ed è nata a Cosenza. Avvocata, è membro di Forza Italia dal 1994. È deputata da cinque legislature: venne eletta per la prima volta nel 2001. Fu sottosegretaria al ministero della Giustizia nel secondo e terzo governo di Silvio Berlusconi (dal 2001 al 2006) e sottosegretaria al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo di Enrico Letta (da maggio a dicembre 2013). Se come previsto dovesse vincere le elezioni sarà la prima presidente donna della regione Calabria.

Callipo ha 73 anni ed è proprietario di un gruppo industriale che si occupa della produzione e commercializzazione di tonno e altri prodotti ittici. Presidente della Confindustria calabrese dal 2001 al 2006, negli anni ha più volte preso posizione contro la ‘ndrangheta. Si era già candidato alla presidenza della regione Calabria alle elezioni del 2010 con una lista sostenuta dall’Italia dei Valori e dai Radicali, senza risultare eletto.

22.25 – Come accennavamo, i primi dati arriveranno alle 23: Rai Uno dovrebbe pubblicare gli exit poll del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi e Emg), Rete 4 quelli dell’istituto Tecnè, mentre La7 si affiderà a SWG. Opinio diffonderà altri exit poll alle 23.30, mentre le prime proiezioni saranno disponibili intorno a mezzanotte.

Occhio: gli exit poll non sono particolarmente indicativi, e vanno presi con molta cautela. Non sono dati elaborati a partire dai voti scrutinati, ma si basano sulle risposte degli elettori a domande poste all’uscita dai seggi: sono sondaggi, a cui non tutti rispondono.

22.10 – Una domanda che in queste settimane si sono fatti un po’ tutti i giornalisti e gli osservatori della politica italiana è cosa succederà al governo nazionale se il centrodestra riuscirà a vincere in entrambe le regioni. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, i due partiti che sostengono il governo guidato da Giuseppe Conte, stanno attraversando ormai da tempo una crisi di consenso – soprattutto il M5S, il cui capo politico Luigi Di Maio si è dimesso in settimana – e una sconfitta in una regione che fino a pochi anni fa aveva sempre votato a sinistra come l’Emilia-Romagna sarebbe un altro brutto colpo dopo le elezioni regionali perse a ottobre in Umbria (dove peraltro PD e M5S avevano deciso di sostenere lo stesso candidato).

Il segretario della Lega Matteo Salvini ripete da tempo che in caso di vittoria del centrodestra alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria il governo dovrebbe dimettersi, ma nei giorni scorsi tutti i principali ministri e i leader dei partiti che lo sostengono hanno detto più volte che il risultato di stasera non cambierà nulla.

22.07 – Secondo le stime di YouTrend, l’affluenza finale sarà compresa fra il 69 e il 73 per cento in Emilia-Romagna e fra il 45 e il 49 per cento in Calabria. In entrambe le regioni alle scorse elezioni, tenute nel 2014, era stata molto bassa: in Emilia-Romagna avevano votato il 37,71 per cento degli elettori, in Calabria il 44,07. I primi dati segnalano inoltre una notevole affluenza nella provincia di Bologna, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna.

22.05 – In entrambe le regioni si vota con una legge elettorale parzialmente proporzionale che garantisce un premio di maggioranza al candidato presidente che ottiene più voti. In Emilia-Romagna è previsto il voto disgiunto, mentre in Calabria no. In entrambe sono previste le preferenze.

22.01 – Un breve ripasso, per cominciare. Sia in Emilia-Romagna che in Calabria i principali candidati presidenti sono i rappresentanti del centrodestra e del centrosinistra.

Per l’Emilia-Romagna sono rispettivamente la senatrice leghista Lucia Borgonzoni e il presidente uscente Stefano Bonaccini, del Partito Democratico.

Borgonzoni ha 43 anni ed è membro della Lega dal 1992. Nel 2016 si era candidata a sindaca di Bologna: al primo turno aveva ottenuto il 22,3 per cento dei voti accedendo al ballottaggio, che però era stato vinto dal sindaco uscente Virginio Merola. È senatrice dal 2018 e nel primo governo di Giuseppe Conte era stata sottosegretaria al ministero per i Beni e le Attività Culturali. In campagna elettorale si è vista poco: è stato soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini a organizzare comizi e altri incontri in tutta l’Emilia-Romagna negli ultimi mesi.

Bonaccini ha 53 anni e fa parte del Partito Democratico dal 2007. Nel 2010 fu eletto consigliere regionale e presidente della regione nel 2014. Alle primarie del Partito Democratico del 2012 sostenne Pier Luigi Bersani contro Matteo Renzi, ma l’anno successivo divenne sostenitore di Renzi. La sua campagna elettorale è stata molto personale: sui manifesti elettorali non c’era il simbolo del PD e tutte le scritte erano in verde, il tradizionale colore della Lega. Bonaccini ha puntato molto sulla sua immagine di amministratore capace e competente accusando Borgonzoni di essere soltanto un paravento di Matteo Salvini. Uno degli slogan che ha più utilizzato è stato: «Dopo il 26 gennaio Salvini se ne andrà , ma Borgonzoni rimarrà in regione».

21.57 – Buonasera e benvenuti al liveblog del Post sulle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Ricordatevi che per leggere gli ultimi aggiornamenti dovete aggiornate la pagina (lo sappiamo, non fate quella faccia).