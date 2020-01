Meteo: le previsioni per domani, lunedì 27 gennaio

Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa quasi a tutti

Sulla mappa del meteo di domani, la penisola è divisa a fette orizzontali, e sarà questione di essere nella fetta fortunata: da nord a sud c’è sole, molto a nord, poi una fascia di nebbia sulla parte meridionale della Pianura padana, una fascia di nuvole su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, un’altra fascia di sole su Campania e Puglia del Nord, un’altra di nuvole su Basilicata, Calabria e Salento e infine sole, sulla Sicilia. Il pomeriggio distribuirà il sole più generosamente dappertutto, anche se sarà un sole non pienamente convinto. La serata sarà nuvolosa a nord e serena a sud, mentre la notte a nord porterà pioggia e neve.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano domani farà un tempo adatto al lunedì: un timido sole la mattina per non perdere la speranza, nuvole al pomeriggio che aiutano a non dispiacersi troppo se si lavora al chiuso.



Le previsioni meteo per Roma

A Roma invece la mattina sarà velata, ma migliorerà verso l’ora di pranzo. Nel pomeriggio arriverà il sole, con più convinzione.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.