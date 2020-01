Le previsioni meteo per domani, sabato 25 gennaio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Come vuole la tradizione, dopo un lungo periodo di bel tempo che dura con stabilità da qualche settimana, il momento in cui decide di tornare a piovere coinciderà con l’inizio del weekend: sabato ci sarà brutto tempo in molte zone e per quasi tutto il giorno. Al Nord, di mattina, pioverà nel milanese, in provincia di Alessandria e in Friuli Venezia Giulia. Di pomeriggio pioverà anche intorno a Piacenza, a Venezia e in provincia di Brescia. Di sera e di notte ci saranno un po’ di schiarite ma rimarrà nuvoloso.

Al Centro pioverà in tutte le regioni, di mattina, tranne l’Abruzzo. Di pomeriggio ci saranno schiarite in Umbria, Marche e Toscana, e di sera migliorerà anche nel Lazio.

Al Sud invece non dovrebbe esserci pioggia per tutto il giorno, ma sarà nuvoloso in tutte le regioni, tranne per un breve momento soleggiato in Puglia.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato sarà una giornata molto brutta, con piogge previste sia di mattina che di pomeriggio.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano non andrà meglio: pioverà con costanza dal mattino al pomeriggio, e forse smetterà verso sera. Le temperature saranno tra i 3 e i 5 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.