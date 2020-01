Juventus-Roma di Coppa Italia in TV e in streaming

È il secondo quarto di finale dopo quello di ieri sera tra Lazio e Napoli: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 20.45

Juventus-Roma è la seconda partita dei quarti di finale di Coppa Italia, dopo quella di ieri sera tra Lazio e Napoli, vinta 1-0 dal Napoli. Si gioca stasera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Juventus e Roma si sono già incontrate di recente nella sfida di campionato del 12 gennaio giocata all’Olimpico e vinta dalla Juventus per 2-1. La vincente di stasera giocherà la semifinale contro la vincente di Milan-Torino, in programma martedì 28 gennaio.

Dove vedere Juventus-Roma

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Juventus-Roma verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 2 e in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, UEFA Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

Juventus (4-3-1-2) Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Roma (4-2-3-1) Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic