Le previsioni meteo per domenica 19 gennaio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Domenica sarà nuvoloso un po’ in tutta in Italia, potrebbe piovere sulle coste adriatiche e sulla Sardegna orientale e nevicare debolmente sugli Appennini sopra i 500-600 metri; al mattino e a sera è probabile che si formeranno banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Farà un po’ più freddo al Nord, in Toscana, Marche, Umbria, Lazio e sulla Sicilia occidentale, un po’ meno lungo le coste del Molise e sul Gargano.

Le previsioni meteo per Roma

Sarà nuvoloso tutto il giorno, ci sarà nebbia fino a metà mattina e poi di nuovo a sera; le temperature andranno dai 4 agli 11 gradi centigradi.

Le previsioni meteo per Milano

Sarà nuvoloso tutto il giorno ma non dovrebbe piovere; le temperature saranno comprese tra i 2 e i 7 gradi centigradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.