Meteo: le previsioni per domani, sabato 18 gennaio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Dopo il tempo quasi sempre stabile che ha fatto questi giorni, come da tradizione ci saranno peggioramenti nel weekend. In particolare, sabato pioverà in tutto il Centro, il Centro-Nord e il Nord-Est, di mattina. Di pomeriggio migliorerà in Lombardia e in Abruzzo, mentre di sera continuerà a piovere solamente nel Nord-Est. Infine, di notte, è prevista pioggia solamente nelle Marche.

Le previsioni meteo per Roma

Sabato a Roma ci sarà pioggia a intermittenza e in ogni caso dovrebbe essere sempre nuvoloso. Le temperature saranno in rialzo, tra i 6 e i 13 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, sabato, pioverà di mattina molto presto, tra le 4 e le 5, ma poi più tardi dovrebbe essere solo nuvoloso, e poi soleggiato di pomeriggio. Le temperature non saranno troppo basse: la minima sarà di 2 gradi e la massima 8.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.